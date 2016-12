Ihr sucht Tipps und Tricks zu Watch Dogs 2? Dann seid ihr bei uns genau an der richtigen Stelle. Der gute Heideltraut zeigt euch heute, wie ihr ein geheimes Jurassic Park-Auto finden könnt.

Unser 'El Jefe' von PlayNation.de spielt Watch Dogs 2 derzeit nicht nur im Let's Play auf seinem YouTube-Kanal. Bereits von GTA V kennen wir hier diverse Tipps- und Tricks-Videos, die euch den Alltag in der Open-World-Spielelandschaft ein wenig vereinfachen sollen.

In der heutigen 'Tipps und Tricks' verrät uns Heideltraut, wie ihr ein geheimes Auto in Watch Dogs 2 findet. Dabei handelt es sich um das bemerkenswerte Jurassic Park-Auto, das sich an einem besonderen Ort versteckt hält. Innerhalb des Videos wird im Detail erklärt, wo sich das Sahnestück versteckt hält.

Hot: Update entfernt Vagina, lässt Penis im Spiel

Bei dem Auto handelt es sich um ein sogenanntes 'Hidden Car', das nicht im Zuge einer Mission freigeschaltet wird, sondern in der freien Welt gefunden werden kann. Am Ort des Geschehens angekommen, müsst ihr noch einige Kniffe erfüllen, damit ihr schlussendlich mit dem bekannten Fahrzeug aus Jurassic Park von dannen ziehen könnt. Dennis erklärt euch hier im Detail, wie ihr es am besten anstellt. Wir empfehlen an dieser Stelle auf jeden Fall die Hupe auszuprobieren!

