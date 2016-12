Dass ein Spiel so nah an der Realität ist, hätte sich dieser Spieler nicht erträumen lassen. In Watch Dogs 2 findet er 1:1 den Blick, wenn er aus seinem Wohzimmer-Fenster schaut.

Watch Dogs 2 ist seit geraumer Zeit verfügbar und spielt in der Metropole San Fransisco, die bereits in einem Trailer relativ detailgetreu mit dem Original verglichen wurde. Die Gebäude entsprechen ungefähr dem Originalmaß und auch die umliegenden Häuser passen in die Szenerie, auch wenn es natürlich nahezu unmöglich ist, eine Metropole 1:1 nachzubauen.

Doch ein aufmerksamer Spieler traute seinen Augen kaum, als er ins Spiel vertieft plötzlich einen sehr vertrauten Blickwinkel zu Gesicht bekam. Er starrte von der Westküste aus auf die Stadt San Fransisco, die in der Abendsonne glänzte. Dann fasste er sich kurz, schnappte sein Handy und filmte den Bildschirm ab. Dann bewegte er sich mit der Videoaufnahme langsam in Richtung Fenster.

Der Blick aus seinem Haus war nahezu identisch zum Videospiel und obwohl es hier keine 1:1-Umsetzung der Küste ist, erkennt man viele Details, die genau passen. Sogar die Lichtverhältnisse haben gestimmt. Das unglaubliche Video könnt ihr euch hier ansehen.

