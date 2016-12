Watch Dogs 2 hat einen Multiplayer-Modus, allerdings wurde dieser kurz vor dem Release offline gestellt. Mittlerweile ist der größte Teil des "Seamless"-Multiplayers online.

Scheinbar gab es zum Release von Watch Dogs 2 einige Probleme. Es kam zu eingefrorenen Ladebildschirmen und Abstürzen, die das Spielen des Multiplayers unmöglich machten. Deshalb haben die Mannen bei Ubisoft den Entschluss gefasst, den Multiplayer-Modus vorerst offline zu nehmen. Der Release erfolgte demnach ohne den entsprechenden Modus, doch nun ist ein entsprechender Patch veröffentlicht worden, der einige Änderungen mit sich bringt.

Der Patch ging am 24. November 2016 online und enthält einen funktionierenden Multiplayer. Das Ganze geschah nach und nach, doch nun sind scheinbar alle Multiplayer-Features im Spiel implementiert. So könnt ihr jetzt sogar auf in der Nähe befindliche Kopfgeld-Ziele und Prime_Eight-Rivalen reagieren und in ihre Welt intervenieren (sogar ohne die Multiplayer-App zu starten).

Außerdem gibt es in San Francisco nun auch DedSec-Events, die die Spieler zu diversen Koop-Missionen verleiten sollen. Eurogamer gibt hierzu an, dass die Möglichkeit zur 'neutralen' Spieler-Begegnung noch nicht vorhanden sei. Allerdings könne dies im letzten Schritt der Arbeiten am Multiplayer geschehen.

