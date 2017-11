Warface - Crytek-Shooter soll Battle Royale-Modus erhalten

Die Mannen von Crytek haben einen neuen Spielmodus für Warface in der Pipeline. Es handelt sich dabei um einen Battle Royale-Modus, der mit dem nächsten Update erscheinen soll.

Der Hype-Train zu Battle Royale ist noch lange nicht abgefahren. So dürfen wir uns in Zukunft neben PUBG nicht nur an Fortnite erfreuen. Es werden weitere Spiele mit dem besagten Gameplay erwartet. Und neben ein paar dreisten PUBG-Kopien aus China, hat sich nun auch Crytek entschieden, ihren Shooter Warface mit einem entsprechenden Modus auszustatten.

Das nächst größere Update von Warface soll den entsprechenden Modus bereithalten. Allzu viele Informationen sind noch nicht bekannt. So fehlen die Fakten über den Release-Zeitraum. Eine Angabe zur Größe der Karte oder der Spieleranzahl bleibt ebenfalls aus. Bekannt hingegen ist die Tatsache, dass jeder für sich selbst kämpft, wie in einem klassischen Battle Royale-Setting. Ob es hier Squads geben wird, ist bis dato unbekannt. Möglicherweise wird dieses Feature auch nachbereicht, wie es seinerzeit bei Fortnite der Fall war.

Achievements und Feedback

Vorerst wird der Modus für eine begrenzte Zeit zur Verfügung gestellt, um Feedback seitens der Spieler zu sammeln und dieses entsprechend anzupassen.

Ebenfalls bekannt sind die Achievements, die mit elf an der Zahl daherkommen. Das Achievement "Beginner Eliminator" scheint visuell an PUBG angelehnt zu sein, das ein Symbol mit einer blutigen Pfanne enthält. Um es zu erhalten, müsst ihr vorerst 10 Feinde in dem Battle Royale-Modus töten.

