War Thunder? Das ist doch dieses Free2Play-Kriegssimulations-MMO, das schon seit Jahren fertig auf dem Markt ist, oder? Falsch! Der Titel vom Entwicklerstudio Gaijin Entertainment war stolze vier Jahre in der offenen Beta, geht nun aber wirklich den Schritt des finalen Releases.

Mit dem neuesten Update, das den Namen "Way of the Samurai" trägt, geht War Thunder aus seiner schier ewig währenden Open Beta heraus und betritt das Schlachtfeld des fertigen Releases. Das Entwicklerteam ist sehr stolz auf die vergangene Zeit, konnte viel Feedback im Spiel umsetzen und verspricht auch für die Zukunft, dass man natürlich weiterhin an War Thunder bastelt.

Der Weg des Samurais bedeutet jedoch nicht nur, dass War Thunder nun aus der Open Beta heraus ist - die Kaiserlich Japanische Armee erhält 30 gepanzerte Fahrzeuge samt dem entsprechenden Forschungsbaum. Die Varianz der Panzer reicht dabei von Vorkriegsfahrzeugen bis zu modernen Kampfmaschinen.

Was kommt 2017?

Auch Piloten können sich über Update 1.65 freuen: Alle Flugzeuge erhalten ein eigenes Cockpit mit funktionierenden Instrumenten. Dazu gesellen sich neue Herausforderungen und frische Schlachtfeldkarten.

2017 soll es neue Meilensteine für War Thunder geben. Zum einen wird der jetzt noch in einer Pre-Beta spielbare Marine-Teil des Spiels fertig veröffentlicht, zum anderen soll der Weltkriegsmodus implementiert werden. Dieser erlaubt der Community, an riesigen Operationen teilzunehmen.

Ebenfalls auf der To-Do-Liste sind zudem Highlights wie neue Spielmodi und sogar gänzlich neue Nationen. Offiziell heißt es außerdem, dass man den eSport stärken möchte.

Untenstehend gibt es einen schicken Release Trailer, der die Highlights darstellt. Viel Spaß!

