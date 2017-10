The Walking Dead - Wann startet die achte Staffel? - Alle Infos

Am heutigen Montag startet in Deutschland die achte Staffel zu der TV-Serie The Walking Dead. Wir haben für euch alle Informationen rund um den Start der neuen Staffel in unserer News zusammengetragen.

Halloween rückt näher und damit auch die achte Staffel zu der beliebten TV-Serie The Walking Dead des US-amerikanischen Fernsehsenders AMC. Am heutigen Montag, den 23. Oktober 2017 startet die erste Episode der achten Staffel in Deutschland. Der Titel der Folge lautet "Erster Kampf".

Wann startet die achte Staffel? - Alle Infos

In den USA konnte die erste Episode bereits am 22. Oktober 2017 auf dem US-amerikanischen Sender AMC gesehen werden. Am heutigen Montag folgt die Erstausstrahlung auch im deutschen Pay-TV auf Fox. Den Sender könnt ihr wie gewohnt über Sky empfangen. Die Ausstrahlung beginnt ab 20:55 Uhr. Eine Alternative ist das Sky Ticket-Entertainment. Hiermit könnt ihr jede neue Folge pünklich zum Start im Stream sehen. Neukunden bezahlen im ersten Monat zudem lediglich ein Euro. Anschließend kostet das Paket 9,99 Euro. Neben den neuesten Folgen der achten Staffel, habt ihr zudem jederzeit Zugriff auf alle vorherigen sieben Staffeln von The Walking Dead.

Die achte Staffel besteht wieder aus 16 Episoden, wird aber wie gewohnt in zwei Teilen ausgestrahlt. Die ersten acht Folgen werden bis Dezember 2017 wöchentlich freigeschaltet, dann folgt eine kleine Winterpause. Weiter geht es schließlich im Februar 2018.

Deutsche Ausstrahlung

Montag, den 23. Oktober 2017 - 8.1 Erster Kampf

Montag, den 30. Oktober 2017 - 8.2 The Damned

Montag, den 06. Nobember 2017 - 8.3 Monsters

Montag, den 13. Nobember 2017 - 8.4 TBA

Montag, den 20. Nobember 2017 - 8.5 TBA

Montag, den 27. Nobember 2017 - 8.6 TBA

Montag, den 04. Dezember 2017 - 8.7 TBA

Montag, den 11. Dezember 2017 - 8.8 TBA

Ab 12. Februar 2018 - 8.9-8.16

Seitenauswahl

The Walking Dead - Budgetprobleme? Papierkulisse im Hintergrund entdeckt Richtige Geldprobleme oder ungewollter Fauxpas bei The Walking Dead? Ein aufmerksamer Fan entdeckt im Hintergrund Spezialeffekte, die eigentlich nicht mit dem Erfolg der Serie übereinstimmen ...