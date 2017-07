The Walking Dead - Staffel 8 Start-Termin ist bekannt

The Walking Dead hat einen Start-Termin für die Staffel 8 erhalten. Demnach wird die achte Season der Erfolgserie schon in den kommenden Wochen anlaufen – zumindest in der US-Heimat. Der Deutschland-Termin ist aber ebenfalls bekannt.

Fernsehsender und Produzent AMC hat den Start-Termin für die US-Ausstrahlung von The Walking Dead Staffel 8 bekannt gegeben. So wird die Season 8 der Zombie-Serie am 22. Oktober 2017 mit neuen Folgen im US-Fernsehen zu sehen sein.

The Walking Dead Staffel 8 in USA und Deutschland startet

In Deutschland müssen Fans von The Walking Dead aber gar nicht lange auf die Staffel 8 warten. Im Bezahl-Fernsehen wird nur wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung die deutsche Version, mit auswahlbarerer Tonspur, auf FOX zu sehen sein.

Konkret heißt das, die neuen Folgen von The Walking Dead sind am 23. Oktober 2017 um 21:00 Uhr zu sehen. Insgesamt gibt es 16 neue Episoden. Zudem gibt es in Season 8 die Premiere der Folge 100, für die sich die Macher von TWD „etwas Besonderes“ ausgedacht haben. Wir sind gespannt.

