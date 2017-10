The Walking Dead - Robert Kirkman kündigt Crossover zu beiden Serien an

Im Rahmen der Comic-Con in New York hat Serienschöpfer und Comic-Autor Robert Kirkman offiziell mitgeteilt, dass es 2018 ein Crossover zwischen dem Spin-off Fear The Walking Dead und der TV-Serie The Walking Dead geben wird. Außerdem soll ein Charakter aus der einen Serie in der anderen Serie auftauchen.

Während die 8. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead bereits am 22. Oktober 2017 auf dem US-amerikanischen Sender AMC an den Start geht, hat Comic-Auto und Serienschöpfer Robert Kirkman auf der Comic-Con in New York eine weitere gute Nachricht für alle Serien-Fans mitgeteilt.

Robert Kirkman kündigt Crossover zu beiden Serien an

Nach dem großen Erfolg der TV-Serie The Walking Dead, startete vor zwei Jahren das entsprechende Spin-off namens Fear the Walking Dead. Seitdem fragen sich Fans überall auf der Welt, ob es zu einer Überschneidung beider Serien kommen wird. Diese Frage hat Robert Kirkman nun mit einem klaren "Ja" beantwortet. So soll es 2018 zu einem Crossover kommen.

Dies wurde nun auch via Twitter offiziell bestätigt. Klar ist bereits, dass ein Charakter aus der einen Serie in der anderen Serie auftauchen wird. Um welche Figur es sich dabei handelt, ist bislang noch nicht verraten worden.

Einfach wird eine solche Crossover-Umsetzung allerdings nicht, da beide Serien mehrere Jahre auseinanderliegen. Während das Spin-off die Anfänge der Apokalypse beleuchtet, befinden sich die Handlungsstränge von The Walking Dead bereits mitten in der Zombie-Ära. Laut des Serienschöpfers dürfen sich Fans aber auf ein grandioses Event freuen, zu dem im Laufe der nächsten Monate neue Details an die Öffentlichkeit gelangen werden.

In Deutschland kann die erste Episode zu The Walking Dead am 23. Oktober, nur wenige Stunden nach der US-Premiere, auf dem Pay-TV-Sender FOX angeschaut werden. Alle Episoden sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar. Wie schon in der Vergangenheit wird auch die achte Staffel wieder in zwei Teilen ausgestrahlt - nach der Ausstrahlung der ersten acht Episoden geht The Walking Dead in die Winterpause und kehrt 2018 zurück.

