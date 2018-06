The Walking Dead - Jon Bernthal feiert wohl Comeback in Staffel 9

Könnte es sein, dass Jon Bernthal in der 9. Staffel von The Walking Dead zurückkehrt? Womöglich wurde dieser Twist kürzlich via Instagram gespoilert. Doch es handelt sich hierbei nur um Gerüchte.

Wenn die Anzeichen stimmen, dann könnte Jon Bernthal schon bald nach The Walking Dead zurückkehren. Wie TV Line nun berichtet, soll Bernthal erneut in seine Rolle als Shane schlüpfen. Im Detail handelt es sich hierbei um eine Episode in Staffel 9. Anscheinend könnte es nicht für mehr Episoden reichen, da er durch The Punisher doch recht eingespannt sein dürfte.

Jon Bernthal in Staffel 9?

Nun stellt sich die Frage aller Fragen. Wie kann Shane zurückkehren, wenn er denn eigentlich tot sein sollte? Die Rückkehr könnte sich wohl auf die Halluzinationen von Rick beziehen, der bereits in einer vergangenen Episode (Staffel 3, Episode 8) von Shane halluziniert hat.

Die Gerüchte, dass Shane noch einmal zu sehen sein wird, kamen nach einem Instagram-Posting auf, auf dem Norman Reedus (Daryl), Andrew Lincoln (Rick) und Jon Bernthal (Shane) zu sehen sind. AMC hüllt sich diesbezüglich in Schweigen.

Am Ende dürfen wir gespannt sein, wie der Auftritt von Jon Bernthal aussehen wird, aber wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass der Charakter noch einmal abschließend zu sehen sein dürfte. Vor allem wenn es mit Rick ein Ende nimmt, wie es momentan den Anschein macht. Shane war immerhin der beste Freund von Rick und im Anschluss sein Erzfeind. Alle Infos zur letzten Season von Andrew Lincoln und wie es um die Hintergründe von Lauren Cohan (Maggie) steht, erfahrt ihr in der folgenden Story:

