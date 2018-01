The Walking Dead - 9. Staffel offiziell mit neuer Showrunnerin angekündigt

Wie es zu erwarten war, wurde eine 9. Staffel von The Walking Dead angekündigt. Doch die allseits beliebte Zombieserie startet mit einer Personaländerung, einer neuen Showrunnerin, durch.

Die 8. Staffel von The Walking Dead befindet sich derzeit in der Midseason-Pause. Am 26. Februar 2018 werden die neuen Episoden der zweiten Staffelhälfte hierzulande via Sky Ticket, Sky Go, Sky On Demand und FOX präsentiert.

Und AMC hat ganz offiziell eine 9. Staffel bestätigt, die Zombieserie geht demnach in eine weitere Runde. Doch es wird eine große Änderung geben. Bislang war der Showrunner Scott M. Gimple für die Leitung des Filmprojektes verantwortlich, nun wird dieser seinen Platz räumen.

Neue Showrunnerin ab 9. Staffel

Angela Kang wird ihn als neue Showrunnerin ablösen. Doch Scott M. Gimple wird der Zombieserie keinesfalls den Rücken zukehren. Er wurde nämlich zum Chief Content Officer von The Walking Dead befördert, wie The Hollywood Reporter nun berichtet.

In seiner neuen Position wird er zudem für beide Franchise-Serien verantwortlich sein, Fear The Walking Dead zählt also auch zu seinem Aufgabenbereich.

Angela Kang ist auch schon seit 2011 an Bord und hat seither über 20 Episoden geschrieben. Doch ihre Arbeit beschränkte sich keineswegs auf den Writers Room. Sie arbeitete seit 2012 an der Comic-Adaption als Produzentin mit. Nun darf sie sich zudem als Executive Producer betiteln.

Grober Starttermin: The Walking Dead: Staffel 9

Ein Starttermin für Staffel 9 von The Walking Dead steht übrigens noch nicht fest. Allerdings wird Season 9 ganz offensichtlich noch in diesem Jahr durchstarten und die Zombieserie damit fortgeführt. Kang gab nämlich zu verstehen, dass sie sich auf die Fortsetzung der Serie im Herbst 2018 freue.