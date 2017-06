The Walking Dead: Season 3 - Das Zombie-Adventure im Test

Wir haben Episode 4: Thicker Than Water getestet und sagen euch in unserer Review, wie uns die aktuelle Episode von The Walking Dead: A New Frontier gefallen hat. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie viel Gameplay ein Titel eigentlich braucht, um als Spiel durchzugehen.

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Telltales The Walking Dead erstmals über die heimischen Bildschirme flackerte. Wir waren von Anfang an mit dabei und so war es natürlich Ehrensache, dass wir auch die dritte Staffel namens A New Frontier spielen würden.

Vor gut einer Woche kam nun die vierte Episode namens Thicker Than Water heraus. Hier bekommen es Clementine und Javier nicht nur mit haufenweise Walkern zu tun, sondern müssen auch feststellen, dass die Lebenden deutlich gefährlicher sein können als die Toten.

Wir haben uns die aktuelle Episode ganz genau angeschaut und sagen euch in unserem Test nicht nur, was euch erwartet, sondern sprechen auch darüber, warum wir uns unsicher sind, ob Thicker Than Water den Titel „Spiel“ überhaupt tragen sollte oder nicht doch eher ein interaktiver Film ist.

„Doch wer ist eigentlich Feind und wer Freund? Ist Blut wirklich dicker als Wasser? Unsere Gruppe gerät an ihre Grenzen, Allianzen müssen gebildet werden, denn die Neue Grenze stellt sich nun aktiv gegen sie und wir müssen uns entscheiden, wem wir vertrauen.“

Unsere Meinung steht fest

