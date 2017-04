The Walking Dead: Season 3 - Vierte Episode steht vor der Tür

Die vierte Episode von The Walking Dead: A New Frontier erscheint in Kürze. Telltale Games gab allerdings nicht nur einen genauen Termin für "Thicker Than Water" bekannt, sondern veröffentlichte auch einen Release-Trailer.

Lange müssen sich Fans von The Walking Dead: A New Frontier nicht mehr gedulden, denn die nächste Episode steht schon fast vor der Tür. „Thicker Than Water“ erscheint bereits in der nächsten Woche, genauer gesagt am 25. April 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One und iOS- und Android-Geräte.

In der vierten Episode bekommen es Javier und Clementine mit einer riesigen Horde an Walkern zu tun, die allerdings nicht ihr größtes Problem darstellen. Denn als die wahren Absichten der Führungsriege der New Frontier ans Licht kommen, spitzt sich die Beziehung zur Garcia-Familie immer weiter zu. Ob Blut dicker als Wasser ist oder das gesäte Misstrauen am Ende doch Früchte trägt, könnt ihr schon bald selbst herausfinden.

Der Trailer zur neuen Episode

Passend zu den bekanntgegebenen Informationen zur nächsten Episode veröffentlichte Telltale Games auch einen Release-Trailer zu „Thicker Than Water“, den ihr euch in unserer Video-Rubrik anschauen könnt:

