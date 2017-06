The Walking Dead: Season 3 - Trailer zum Staffelfinale heizt Gerüchteküche an

Der Trailer zum Staffelfinale von The Walking Dead: A New Frontier hat die Fans nicht nur neugierig gemacht, sondern auch die Gerüchteküche mächtig angeheizt. Der Trailer, die Erwartungen der Fans und der eine oder andere Spoiler.

Die Spannung steigt: Bereits in wenigen Tagen, genauer gesagt am 30. Mai 2017, wird Telltale Games das Staffelfinale von The Walking Dead: A New Frontier einläuten.

Die Erwartungen der Spieler sind dabei immens, konnten uns die finalen Episoden der vorherigen Staffeln doch durch ihre grausame Realität zum Weinen bringen oder zu scheinbar unmöglichen Entscheidungen zwingen. Bisher ging es im Finale jedes Mal höchst emotional und tödlich zu, aber wird auch „From the Gallows“ überzeugen können?

Das Entwicklerteam veröffentlichte kurz vor Release natürlich auch einen offiziellen Trailer zum Game, der uns zumindest vermuten lässt, dass The Walking Dead: A New Frontier in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten wird.

Was erwartet uns im Staffelfinale?

Achtung Spoiler: Zu sehen sind unter anderen David und Javier in Szenen, die weit über die normale Geschwisterrivalität hinausgehen. Dies führte natürlich bei den Spielern zu Spekulationen, ob der lang erwartete (tödliche) Kampf zwischen den Brüdern nun im Finale tatsächlich stattfinden wird. Schließlich ziehen sich die Konflikte zwischen den beiden bereits seit Beginn der Staffel durch alle Episoden. Ob Javier sich schlussendlich vielleicht sogar zwischen seinem Bruder (und damit seiner alten Familie) und Clementine (einem Teil seiner neuen Familie) entscheiden muss?

Und wird Clementine endlich ihren kleinen Ziehsohn A.J. finden und aufnehmen können? Was wird Gabe diesmal vermasseln? Oder wird der pubertäre Hitzkopf vielleicht endlich eine Gelegenheit erhalten, allen zu zeigen, was wirklich in ihm steckt? All das sind Fragen, die derzeit heiß diskutiert werden, aber auf deren Antwort wir wohl noch bis zum kommenden Dienstag warten müssen, denn erst dann erscheint das Staffelfinale.

Wer möchte, kann sich den entsprechenden Trailer in unserer Video-Rubrik ansehen und gemeinsam mit anderen Fans des Spiels fleißig weiter spekulieren.

Infos zu The Walking Dead: Season 3

