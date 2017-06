The Walking Dead: Season 3 - Telltale spricht über bisherige Entscheidungen

Bald erscheint das Staffelfinale von The Walking Dead: A New Frontier. Ein passender Augenblick für Telltale Games also, um uns mit unseren bisherigen Entscheidungen zu konfrontieren.

Lange dauert es nicht mehr, bis mit The Walking Dead: A New Frontier auch die dritte Staffel des Zombie-Abenteuers ihren Abschluss findet. Bereits am 30. Mai 2017 erscheint das Staffelfinale namens "From the Gallows" für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Android- und iOS-Geräte.

Bevor die Geschichte rund um Clementine und Javier ihren Höhepunkt erreicht, gilt es also noch ein paar Tage zu überbrücken. Grund genug für Telltale Games, uns durch ein Video nochmal mit unseren Entscheidungen aus den vorherigen Episoden zu konfrontieren. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich wieder die Familie, sei sie uns nun von Geburt an zugewiesen oder während unserer Abenteuer neu gewählt.

Hier geht's zum Video

Den entsprechenden Clip findet ihr wie gewohnt in unserer Video-Rubrik, aber seid gewarnt: Euch erwarten gleich mehrere Spoiler. Wer das Spiel also bisher noch nicht gespielt hat, aber unbedingt wissen will, wie es der kleinen Clementine aus den vorherigen Staffeln ergangen ist, sollte vielleicht erst einmal selbst reinzocken und sich auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen.

