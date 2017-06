The Walking Dead: Season 3 - Das Staffelfinale steht vor der Tür

Telltale Games gab nun den Termin des Staffelfinales von The Walking Dead: A New Frontier bekannt. Lange müssen wir uns demnach nicht mehr gedulden, bis der Titel auf den PC, die Konsolen und unsere mobilen Geräte kommt. Im Finale wird es dabei ganz schön brenzlig, denn das Leben von Protagonist Javier und das der Menschen, die ihm wichtig sind, steht auf dem Spiel.

Eine weitere Erfolgsgeschichte nähert sich dem Ende, denn wie jetzt bekannt wurde, wird das Finale von The Walking Dead: A New Frontier noch in diesem Monat stattfinden.

Es handelt sich hierbei bereits um die dritte Staffel des Zombie-Adventures und während in den vorherigen Staffeln noch Lee und Clementine unsere Herzen eroberten, muss sich in A New Frontier Protagonist Javier die Gunst der Spieler verdienen. Das gelang ihm in den letzten vier Episoden mal mehr, mal weniger gut, stahl ihm NPC Clementine doch immer wieder die Show. Ob er wohl im Finale endlich alle Kritiker überzeugen wird?

Eine tödliche Gefahr nähert sich

Am 30. Mai 2017 geht nun die fünfte Episode namens From the Gallows online und erscheint dabei zeitgleich für PC, PlayStation 4, Xbox One, aber auch Android- und iOS-Geräte. Und das Staffelfinale hat es dabei ordentlich in sich, was nicht nur das unten eingebundene Artwork anteasert. Denn Richmond steht kurz vor dem Zusammenbruch und seine Bewohner befinden sich in tödlicher Gefahr. Beziehungen geraten an ihre Grenzen und es sind die Entscheidungen, die wir in den vorherigen Episoden getroffen haben, die nun bestimmen, wer uns mit seinem Leben vertraut und wer nicht.

Telltale Games kündigte für die nächste Woche einen Gameplay-Trailer an, ein wenig müssen wir uns also noch gedulden. Wer sich bis dahin gründlich informieren will, kann alles rund um die dritte Staffel des Adventures auf unserer Themenseite nachlesen oder sich unseren ausführlichen Test zu Gemüte führen:

