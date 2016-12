Telltale Games veröffentlichte nun nicht nur endlich einen genauen Release-Termin für The Walking Dead: Season 3, sondern teaserte uns gleichzeitig auch mit weiteren Informationen an.

Es gibt neue Informationen im Untoten-Universum: Nachdem die Mannen von Telltale Games die ursprünglich geplante Veröffentlichung von The Walking Dead: Season 3 in diesem Monat nicht leisten konnten, wurde nun ein neues Release-Datum offiziell bekanntgegeben. Demnach wird die dritte Staffel namens A New Frontier ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, erscheint die erste Episode doch am 20. Dezember 2016 als Download.

Wie immer werden natürlich die üblichen Verdächtigen, also PC, PlayStation 4 und Xbox One, bedient. Wer keines dieser Geräte sein Eigen nennen kann, aber PlayStation 3, Xbox 360 oder ein iOS- oder Android-Gerät besitzt, kann das neueste Abenteuer rund um unsere Lieblingsheldin Clementine aber ebenso spielen.

Ab dem 07. Februar 2017 wird zudem die Season Pass Disc für Xbox One und PlayStation 4 im Retail erhältlich sein, welche euch dann zum jeweiligen Zeitpunkt auch Zugang zu den neuesten Episoden verschafft – ohne Aufpreis.

Wenn Familie alles ist, was dir noch bleibt

Außerdem: Am 01. Dezember 2016 ermöglicht uns Telltale Games im Rahmen der Game Awards einen ausführlicheren ersten Einblick in die erste Episode des Zombie-Titels. Bis dahin bleibt uns nur die Beschreibung des Entwicklers selbst:

„Wenn Familie alles ist, was du noch hast... wie weit wirst du gehen, um sie zu beschützen? Vier Jahre nachdem die Gesellschaft von untoten Händen auseinandergerissen wurde, entstehen kleine Zivilisations-Grüppchen aus dem Chaos. Aber zu welchem Preis? Kann den Lebenden getraut werden? Als Javier, einem jungen Mann, dessen Familie ihm genommen wurde, triffst du ein junges Mädchen, das ihre eigenen unvorstellbaren Verluste erlitten hat. Ihr Name ist Clementine und eure Schicksale sind in einer Geschichte, in der jede Entscheidung eure letzte sein könnte, verbunden.“

Alle Informationen rund die neueste Staffel von The Walking Dead findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

