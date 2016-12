Moment mal, den kennen wir doch! Im Launch-Trailer zur dritten Staffel von Telltale Games The Walking Dead: A New Frontier tauchte nun überraschend ein altbekannter Charakter auf: Jesus.

Gut eine Woche vor dem Auftakt der dritten Staffel von The Walking Dead veröffentlichte Telltale Games nun einen Launch-Trailer zum entscheidungsbasierten Game. In A New Frontier lernen wir Javier kennen, dem seine Familie genommen wurde. Gemeinsam mit einer jungen Frau, die selbst schon einige Verluste erleben musste, versucht er in der von Walkern überrannten Welt zu überleben. Fans wissen natürlich längst, von wem wir da reden: Clementine ist zurück!

Fans reagieren begeistert auf den neuen NPC

Wie der Launch-Trailer zeigt, ist sie allerdings nicht das einzige bekannte Gesicht, das uns erwartet, denn auch Jesus, der The Walking Dead-Enthusiasten bereits aus den Comics und der Fernsehserie ein Begriff sein dürfte, spielt eine wichtige Rolle und sorgt gerade für einen riesigen Hype bei Telltale-Fans. Es ist nicht das erste Mal, dass Überschneidungen zwischen den verschiedenen The Walking Dead-Formaten auftreten, denn sowohl Glenn als auch Michonne fanden in der Vergangenheit ihren Weg ins Game.

Natürlich freut dies die Fans immer besonders und es ist sicherlich auch nicht die schlechteste Verkaufsstrategie, beliebte Charaktere in das namensgleiche Produkt einzubinden, dies ist aber nicht der Hauptgrund, denn: Sowohl Spiel als auch Serie basieren auf den Comicbüchern, von deren Existenz sich viele Zombie-Freunde immer wieder überrascht zeigen.

A New Frontier startet am 20. Dezember 2016 gleich mit zwei Episoden. Ob wir wohl liebgewonnene Charaktere aus den vorherigen Teilen wiedertreffen werden? Und welche Bedeutung hat A.J., der in der zweiten Staffel geboren wurde und auch jetzt Teil der Geschichte sein wird? Es bleibt wohl nur: Abwarten, Tee trinken und sich mit den bisherigen Folgen in Stimmung bringen!

