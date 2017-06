The Walking Dead: Season 3 - Heute erscheint das Staffelfinale

Heute erscheint das Staffelfinale von The Walking Dead: A New Frontier. Ob Telltale Games es wohl erneut schafft, ein emotional mitreißendes Ende für uns zu kreieren?

Es ist so weit: Heute erscheint die letzte Episode von The Walking Dead: A New Frontier. Bereits seit Dezember 2016 konnten wir Stück für Stück die Geschichte von Protagonist Javier nachvollziehen und durch unsere Entscheidungen mitbestimmen. Mit der fünfte Episode namens „From the Gallows“ geht damit heute auch die dritte Staffel von Telltale Games beliebtem Zombie-Adventure zu Ende.

Der Entwickler bewies bereits in der Vergangenheit mehrfach, dass emotional packende finale Episoden mit kaum zu treffenden Entscheidungen seine Spezialität sind. Wir dürfen uns also mit Sicherheit auf den einen oder anderen Konflikt gefasst machen und sollten besser eine Packung Taschentücher bereithalten.

Einige bekannte NPCs erwartet

Zu erwarten ist außerdem die Wiederkehr einiger NPCs, die in der Vergangenheit bereits unseren Weg gekreuzt und uns ein Stück weit begleitet haben. Und natürlich stehen auch noch die Reaktionen der Charaktere auf die Geschehnisse der letzten Episode aus. Diese dürften durchaus heftig ausfallen und die eh schon angespannte Situation in Richmond unerträglich machen.

Das Staffelfinale erscheint heute, also am 30. Mai 2017 für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Android- und iOS-Geräte.

