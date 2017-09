The Walking Dead: Season 1 - Steam-Key aktuell völlig kostenlos!

Nur für kurze Zeit gibt es The Walking Dead: Season 1 kostenlos beim Humble Bundle. Der Steam-Key kann gratis erworben und anschließend eingelöst werden. Die Aktion gilt nur noch bis zum morgigen Samstag.

Nur für kurze Zeit gibt es beim Humble Bundle ein neues Gratis-Spiel abzustauben. Das populäre The Walking Dead: Season 1 ist komplett kostenlos erhältlich und kann mit einem Key auf Steam eingelöst werden.

Die Aktion gilt noch bis Samstag, den 09. September 2017 um 19 Uhr deutscher Zeit. Um The Walking Dead: Season 1 kostenlos erhalten zu können, müsst ihr den Titel lediglich in euren Warenkorb packen und den weiteren Anweisungen folgen.

Hier geht es zu The Walking Dead: Season 1 beim Humble Bundle.

Außerdem findet aktuell der Humble Summer Sale statt, bei dem ihr bis zu 90 Prozent auf viele andere Spiele sparen könnt. Alle Infos dazu:

Zu dem erfolgreichen Adventure The Walking Dead ist nun die Game of the Year-Edition erschienen, die alle fünf Episoden, den DLC 400 Days sowie den Soundtrack enthält.