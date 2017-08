The Walking Dead: Our World - Augmented-Reality-Spiel mit Zombies angekündigt

Der finnische Entwickler Next Games arbeitet derzeit an einem Augmented-Reality-Titel namens The Walking Dead: Our World. Anders als bei dem beliebten Mobile-Titel Pokémon Go, gilt es hier aber keine süßen Taschenmonster zu fangen, sondern fiese Untote auszulöschen.

Zombie-Fans dürfen sich mit The Walking Dead: Our World auf ein Augmented-Reality-Spiel im Stil von Pokémon Go für iOS und Android freuen. Es erscheint wenig verwunderlich, dass der riesige Erfolg des Mobile-Titels nun auch mit der Lizenz von The Walking Dead, der beliebten TV-Serie von AMC funktionieren soll.

Pokémon Go mit Zombies!

The Walking Dead: Our World wird dabei allerdings weitaus weniger bunt daherkommen, als sein Genre-Kollege. Hier müssen keine süßen Taschenmonster gefangen werden, sondern ganze Zombiehoren ausgelöscht und mit Serien-Charakteren interagiert werden. Ein erster Trailer zu dem Mobile-Titel zeigt AR-Kämpfe in einem Krankenhaus und einem Supermarkt. Hier kämpfen Spieler mit allerhand Nahkampf- und Schusswaffen sowie Granaten gegen die fiesen Untoten. Echtes Gameplay wurde bislang allerdings noch nicht gezeigt.

Hinter dem Projekt steht das finnische Entwicklerstudio namens Next Games, das für AMC bereits The Walking Dead: No Man's Land für mobile Geräte umgesetzt hat.

Bisher wurde noch kein Release-Datum bekannt gegeben, wir werden euch aber weiterhin hier auf PlayNation.de auf dem Laufenden halten, wie es um den Titel steht. Den entsprechenden Trailer findet ihr wie gewohnt in unserer Videorubrik.

