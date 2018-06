The Walking Dead: The Final Season - Release-Termin und Trailer zur ersten Episode veröffentlicht

Im August erscheint die erste Episode der letzten Staffel zu dem interaktiven Adventure The Walking Dead von Entwickler Telltale Games. Dies haben die Verantwortlichen innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben. Passend dazu gibt es außerdem einen ersten Teaser-Trailer.

Zombie-Fans dürfen sich freuen: Denn Entwickler Telltale Games hat nun den Veröffentlichungstermin für die vierte und sogleich finale Staffel zu dem Episoden-Adventure The Walking Dead: The Final Season bekannt gegeben. Wie es heißt erscheint die erste Episode am 14. August 2018 für PS4, Xbox One sowie PC. Die Version für die Nintendo Switch wird hingegen ein wenig später erscheinen.

Ab dem 8. Juni kann die finale Staffel zu einem Preis von rund 20 US-Dollar vorbestellt werden. Alle Spieler, die die letzte Staffel vorbestellen, können sich die vier Episoden der Staffel herunterladen, sobald sie verfügbar sind. Spieler, die für PS4 und Xbox One vorbestellen, erhalten außerdem sofortigen Zugang zu The Walking Dead: The Telltale Series Collection, die alle 19 bereits veröffentlichen Episoden der Reihe in einem Paket vereint. Bis heute wurden weltweit über 50 Millionen Episoden der The Walking Dead: A Telltale Games Series verkauft.

Den offiziellen Teaser-Trailer haben wir unterhalb dieser Meldung eingebunden.

The Walking Dead: The Final Season

Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat.