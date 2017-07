The Walking Dead: The Final Season - Erzählt Clementines Geschichte zu Ende

Telltale Games gab nun bekannt, dass The Walking Dead eine allerletzte Staffel bekommen wird. In dieser dreht sich alles um Clementine, denn ihre Geschichte wurde bisher noch nicht zu Ende erzählt.

Gestern Abend war es endlich so weit und Telltale Games ließ uns durch das lang erwartete Summer Update wissen, auf welche Spieler des Entwicklers wir uns in den nächsten Monaten freuen dürfen. Unter anderem ging es dabei auch um The Walking Dead, denn die Geschichte rund um einen ganz besonderen Fan-Liebling wurde noch lange nicht zu Ende erzählt.

Spielt Clementine - ein allerletztes Mal

Die Rede ist natürlich von Clementine, begleiten wir das einst kleine Mädchen, das mittlerweile langsam zur Frau wird, doch bereits seit 2012. Zu Beginn noch das Symbol der Hoffnung und ein liebenswerter und hilfreicher Sidekick, gewann ihre Rolle mit der Zeit so viel Bedeutung, dass sie in der zweiten Staffel selbst zur Protagonistin wurde. Und genau das soll jetzt in der vierten Staffel wieder der Fall sein.

Bereits in der vergangenen Staffel konnten wir miterleben, wie die Schrecken ihrer Vergangenheit Clementine geformt, ihr aber auch zu innerer Stärke verholfen haben. Dies soll in der kommenden Staffel noch weiter ausgeführt werden. Und auch Ziehsohn A.J. taucht erneut auf, ist Clementine doch noch immer auf der Sucht nach ihm. Außerdem gilt es, mehrere Fragen zu klären: Wer will ich sein? Mit wem will ich zusammen sein? Und: Wie will ich sein? Erneut sind dies Entscheidungen, die der Entwickler in unsere Hände legt – Konsequenzen ungewiss.

Clementine wird also erneut die Rolle der Hauptfigur einnehmen, geht es doch darum, ihre Geschichte ein und für alle Mal zu Ende zu schreiben. Denn: Die vierte Staffel wird auch die finale Staffel sein und bereits 2018 erscheinen. Sobald wir nähere Informationen haben, halten wir euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden.

Infos zu The Walking Dead: The Final Season