The Walking Dead: The Final Season - Erstes Teaser-Bild, Gameplay kommt nächste Woche

The Walking Dead: The Final Season wird weiterhin in diesem Jahr erscheinen, wie Telltale Games bekräftigte. Erstes Gameplay soll bereits in der kommenden Woche gezeigt werden, ein Teaser wurde jedoch vorab veröffentlicht.

Clementines Geschichte endlich zu Ende: Telltale Games hat noch einmal bekräftigt, dass The Walking Dead: The Final Season den Abschluss der Storyline darstellen wird. Die vierte und finale Staffel soll über das Schicksal der langjährigen Protagonistin entscheiden.

Wie bereits bekannt, müssen Fans der Adventure-Serie nicht allzu lange warten. The Walking Dead: The Final Season soll im Laufe diesen Jahres veröffentlicht werden, sehr wahrscheinlich in diesem Herbst.

Erstes Gameplay, erster Teaser

Wer seine Aufregung kaum noch zügeln kann, bekommt bereits in der nächsten Woche erstes Gameplay gezeigt. Auf der Gaming-Messe „PAX East“ wird Telltale Games eine Präsentation abhalten, in der Entwickler und Synchronsprecher über den finalen Teil reden sollen.

Vorab veröffentlichte das Studio einen ersten Teaser, der verdächtig an das Vorschaubild zum Original erinnert. Zu sehen ist eine Horde an Zombies und die mittlerweile deutlich erwachsenere Clementine, die sich schützend vor ein kleines Kind stellt.