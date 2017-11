The Walking Dead: The Final Season - Collection für die PS4 und Xbox One verbessert Grafik

Die Mannen von Telltale Games haben eine neue Special Edition für Konsolen geplant, die alle vorangegangen Seasons und die Anthology-Reihe enthält. Die Grafik wird bei den älteren Titeln in dieser Collection sichtbar verbessert.

Die Mannen von Telltale Games sind für ihre narrativen Adventure bekannt. Die Reihe von The Walking Dead umfasst mittlerweile satte 19 Episoden, die alle nach und nach veröffentlicht wurden. Nun erscheint mit The Final Chapter auch das letzte Kapitel im nächsten Jahr. Und diesen Umstand nehmen die Entwickler zum Anlass, um eine besondere Collection zu veröffentlichen.

Die Rede ist von The Walkind Dead: The Telltale Series Collection, die alle vorangegangen Seasons enthält inklusive A New Frontier und 400 Days sowie die Michonne-Mini-Reihe. Das umfangreiche Paket soll um die 50 Euro kosten und am 5. Dezember 2017 für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Außerdem hat Telltale bestätigt, dass Gary Whitta bei der vierten und finalen Season hinzugezogen wird. The Walking Dead: The Final Season soll schließlich für Konsolen, mobile Endgeräte und den PC im Jahr 2018 erscheinen.

Visuelles Upgrade

Im Laufe der letzten Wochen haben die Entwickler neue Screenshots veröffentlicht. Diese Bilder zeigen einen Grafikvergleich von der ursrpünglichen Version und der neuen The Telltale Series Collection. Die Grafik der alten Episoden wurde hier sichtlich aufpoliert.

Seitenauswahl

Infos zu The Walking Dead: The Final Season