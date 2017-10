Visceral Games - EA schließt Entwicklerstudio, Star Wars-Projekt wird stark verändert

Das Entwicklerstudio Visceral Games, das sich unter anderem für die Dead Space-Reihe sowie Battlefield Hardline verantwortlich zeichnete, wird geschlossen. Die Produktion des seit mehreren Jahren in der Entwicklung befindlichen Star Wars-Projekts wird bei einem anderen Studio fortgesetzt und der Titel weitreichenden Änderungen unterzogen.

Eine schlechte Nachricht für viele Spieler: Publisher Electronic Arts hat nun bekanntgegeben, dass das Entwicklerstudio Visceral Games geschlossen wird. Hier entstanden Spiele wie die Horror-Shooter-Reihe Dead Space, Dante's Inferno, Battlefield Hardline sowie der Third-Person-Shooter Army of Two. EA hofft dass viele der Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens eine neue Position finden werden.

EA schließt Entwicklerstudio Visceral Games

In den vergangenen Jahren arbeitete das Team zusammen mit Amy Hennig, die unter anderem als Autorin, Game Director und Creative Director an der Uncharted-Serie arbeitete, an einem Action-Adventure im Star Wars-Universum. Da Visceral Games nun die Pforten schließt, wird das Projekt an EA Vancouver und die EA Worldwide Studios übergeben. Eigentlich sollte der Titel im Geschäftsjahr 2019 erscheinen, dieser Termin kann jetzt nicht mehr eingehalten werden. Wann der Titel ungefähr erscheinen könnte, ist bislang völlig unklar. Laut EA wird es bei dem Star Wars-Projekt aber zu einer Neuausrichtung kommen.

Geplant war ursprünglich ein storybasiertes, lineares Action-Adventure, das im Star Wars-Universum angesiedelt ist. Erste Tests schienen die Spieler nicht vollständig überzeugt zu haben, weshalb der Titel verändert werden muss. Offenbar forderte EA, dass der Titel möglichst lange zu motivieren weiß und eine große Zielgruppe angesprochen wird. Die beeindruckende Optik soll beibehalten werden, aber das Projekt soll tiefgründiger und größer ausfallen. Anscheinend traute EA dem zuständigen Entwickler die geforderte Umsetzung letzten Endes nicht mehr zu.

