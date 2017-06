Visage - Das Grauen rückt näher

Lange soll es nicht mehr dauern, bis der psychologische Horrortitel Visage erscheint. Wir stellen euch den Titel noch einmal in einer kurzen Übersicht vor und haben außerdem den offiziellen Gameplay-Trailer für euch.

Erinnert ihr euch noch an Visage? Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Entwickler SadSquare Studio für den psychologischen Horrortitel auf Kickstarter um Unterstützung bat und daraufhin von dem massiven Zuspruch der Nutzer völlig überrascht wurde.

Im atmosphärischen Titel spielen wir Dwayne, einen mysteriösen Mann, der im Laufe des Spiels an die Grenzen seines Verstandes gerät. Alles spielt sich dabei in einem wenig vertrauenerweckenden Anwesen ab, das sich permanent verändert und uns mit allerlei Entitäten konfrontiert. Auf der Suche nach der Wahrheit müssen wir uns jetzt mit der Vergangenheit auseinandersetzen – und mit all den Menschen, die hier einst ihr Ende fanden.

Dabei müssen wir uns vor allem auf unseren Verstand verlassen und versuchen, vor lauter Angst nicht unseren Kopf zu verlieren, denn Furcht ist das, was unsere Widersacher magisch anzieht...

Noch mehr Informationen

Das Spiel hat bisher zwar kein Releasedatum, soll aber schon bald für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Bis dahin tüftelt das Entwicklerteam noch an letzten Feinheiten, um uns dann mit dem surrealen Setting endgültig einzufangen und nicht mehr loszulassen. Wer sich bis dahin ausführlich informieren will, kann sich unsere Themenseite zu Gemüte führen oder sich den neu veröffentlichten Gameplay-Trailer zum Spiel in unserer Video-Rubrik ansehen:

