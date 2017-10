Virtual Battlegrounds - Battle Royale in VR - ein neuer PUBG-Klon?

Neben diversen Klonversuchen von PUBG kommt nun ein neuer VR-Ableger, der das Spielprinzip von Battle Royale adaptieren möchte. Virtual Battlegrounds soll bereits 2018 veröffentlicht werden.

Derzeit ist PUBG in aller Munde. Nicht nur große Publisher wie beispielsweise Ubisoft haben Interesse am Battle Royale-Gameplay verkündet. Es war klar und nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Klone des beliebten Spiels an den Start gehen.

Den Anfang machte Fortnite mit ihrem eigenen Battle Royale-Modus, der zum Teil schon ein wenig an PUBG erinnert. Zudem gibt es den einen oder anderen dreisten Klon aus China.

Virtual Battlegrounds

Doch Battle Royale in VR, geht das überhaupt? Via Reddit ist Oneiric Entertainment nun an die Öffentlichkeit getreten. Der Creative Director namens Sean Pinnock hat tatsächlich ein VR-Battle Royale-Spiel angekündigt. Im Grunde hat es alles, was seine Gameplay-Geschwister wie PUBG auch haben. Ihr springt aus einem Flugzeug und dürft fleißig looten, wenn ihr am Boden der Tatsachen angekommen seid. Die Spielerzahl wird hier vorerst auf 16 begrenzt sein. Der Entwickler gibt an, dass die Ideen und der Anreiz für das Spiel direkt aus der Community kommen. Geplant ist eine Veröffentlichung für 2018.

Unterhalb der News haben wir erstes Gameplay-Material eingebunden, sodass ihr euch vorerst selbst einen Überblick und einen entsprechenden Ersteindruck verschaffen könnt. Sonderlich weit scheint die Entwicklung noch nicht vorangeschritten zu sein.

