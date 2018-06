Vigor - Neuer Survival-Shooter von Bohemia Interactive angekündigt

Bohemia Interactive arbeitet an einem exklusiven Spiel für die Xbox One. Während der PC Gaming Show auf der E3 2018 haben sie ihren neuen Taktik-Shooter vorgestellt. Es geht in das postapokalyptische Norwegen!

Bereits im Vorfeld der E3 2018 hat Bohemia Interactive einen Teaser zum neuen Spiel veröffentlicht. Der Screenshot der ARMA- Macher deutete auf ein Spiel mit Waffen und einer Atombombe über Europa. Nun sind alle Infos während der PC Gaming Show von Microsoft und Bohemia Interactive kommuniziert worden.

Neues Multiplayer-Survival-Spiel

Bei dem exklusiven Titel für die Xbox One handelt es sich um Vigor, ein Multiplayer-Survival-Shooter. Der Titel ist in den Neunzigerjahren und in Norwegen angesiedelt. Das Setting beläuft sich weiter auf einen Atomkrieg, der bereits stattgefunden hat. Demnach müsst ihr eure Ausrüstung zusammensammeln, euch Rohstoffe besorgen und einen Unterschlupf finden, während ihr in der erbarmungslosen Welt überlebt. Andere Spieler werden euch das Überleben erschweren. Und es gibt anders als in DayZ zum Beispiel keine Zombies.

Unterhalb der News findet ihr den zugehörigen Cinematic-Trailer, der einen groben Ersteindruck gewährleistet. Bohemia gibt zudem an, dass das Spiel 2019 als Free-2-Play-Titel angeboten werden soll, nachdem es zuvor ein Premium-Gründerpaket geben wird. Der Titel fokussiert Partien mit 8 bis 16 Spielern und wird in der Unreal Engine produziert. Vigor soll im Sommer 2018 für die Xbox One via Xbox Game Preview erscheinen. Ein PC-Release ist noch nicht kommuniziert worden.