Vampyr - Offizielles Release-Datum für Sommer 2018 bestätigt

Vampyr, das Rollenspiel, das euch in die Haut eines Vampirs wirft, hat ein offizielles Datum für den Release erhalten. Der Tiitel erscheint im Sommer 2018.

Die Entwickler von Life is Strange arbeiten schon seit geraumer Zeit an einem neuen Titel. Vampyr hat nun einen offiziellen Release-Termin erhalten. Das Spiel erscheint am 5. Juni 2018.

Vampyr, Rollenspiel mit Folgen

Im Detail werkeln die Mannen von Don't Nod Entertainment SARL oder auch Dontnod Entertainment an einem Rollenspiel der etwas anderen Art. Ihr schlüpft in die Haut eines Vampirs und müsst töten, um zu überleben, während ihr die Menschheit zu retten versucht.

Der Protagonist Jonathan Reid, ein ehemaliger Doktor, muss wider allen Erwartungen mit seiner neuartigen Existenz zurechtkommen. Am Ende des 1. Weltkrieges ist eine Seuche über London ausgebrochen, die Raid zu stoppen versucht. Allerdings wird es ihm nicht leicht gemacht, da sein Handeln nachhaltige Auswirkungen auf den gesamten Spielverlauf nehmen wird. Das Verspeisen von Personen könnte euch also nachhaltig verfolgen.

"Am Ende müssen Sie mit Ihren Entscheidungen leben ... nur Sie können London retten oder verdammen."

Der Titel wird von Focus Home Entertainment vermarktet und erscheint in diesem Sommer für den PC, Xbox One und PS4, nachdem Vampyr ursprünglich für 2017 angedacht war. Der Release-Termin wurde übrigens im neuesten Ableger der Webserie Dontnod Presents Vampyr preisgegeben. Wir haben die entsprechende Episode unterhalb der News verlinkt.