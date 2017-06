Vampyr - Neues Spiel der Life is Strange-Macher im November

Das Entwicklerstudio Dontnod Entertainment schickt euch ab November ins London des frühen 20. Jahrhunderts. Außerdem veröffentlichte man einen E3-Trailer, der den Protagonisten in Aktion zeigt.

Das Team von Dontnod Entertainment entwickelte mit Remember Me und Life is Strange sehr eigene Titel, die aus dem üblichen Einheitsbrei heraus fielen. Wie jetzt bestätigt wurde, soll schon im November mit Vampyr das nächste Projekt der Franzosen auf den Markt kommen und euch in die Rolle eines Vampirs schlüpfen lassen.

Düsteres London

Ihr übernehmt den Platz von Dr. Jonathan Reid, einem Arzt der gerade das Ende des Ersten Weltkriegs miterlebte und gegen seinen Willen zum Vampir wurde. Als Spieler gelangt ihr jetzt in den Konflikt, dass ihr euch als Arzt auf die Suche nach einem Gegenmittel machen wollt, aber gleichzeitig von dem Blut der Einwohner Londons abhängig seid. Dabei soll es gerüchteweise zu Entscheidungen kommen, die für Konsequenzen und einen anderen Ausgang der Story sorgen könnten. Ansonsten orientiert sich das Spiel aber eher an Remember Me und legt den Fokus auf spaßige Kämpfe im Action-Adventure-Stil mit Rollenspiel-Inhalten.

Der offizielle Pressetext dazu:

"London, 1918. Sie sind Dr. Jonathan Reid, und erst seit Kurzem ein Vampir. Als Arzt müssen Sie ein Mittel gegen die Seuche finden, die schon so viele Bürger der Stadt heimgesucht hat. Als Vampir sind Sie dazu verdammt, sich an denen zu laben, die Sie zu retten geschworen haben. Werden Sie sich dem Monster in Ihrem Inneren stellen? Kämpfen Sie gegen Vampir-Jäger, untote Skals und andere übernatürliche Geschöpfe. Setzen Sie Ihre unheiligen Kräfte ein, um das Leben anderer zu manipulieren und Ihr nächstes Opfer zu finden. Am Ende müssen Sie mit Ihren Entscheidungen leben ... nur Sie können London retten oder verdammen."

Passend zu der Bestätigung, dass der Titel im November erscheinen soll und der anstehenden E3, veröffentlichte der Publisher Focus Home Interactive einen neuen Trailer, der den Alltag als Vampir in den Straßen Londons zeigt.

Vampyr erscheint im November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

