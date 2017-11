Vampyr - Action-RPG wird nach aktuellem Stand auf DLCs verzichten

Das neue Spiel des Entwicklerstudios DONTNOD Entertainment, Vampyr, wird wahrscheinlich komplett auf DLCs verzichten. Mit einer Million verkauften Kopien sei der Titel als Erfolg für den Publisher zu bezeichnen.

Nach dem äußerst positiv aufgenommenen Life is Strange, arbeitet das Entwicklerstudio DONTNOD Entertainment an einem Action-Rollenspiel mit dem Namen Vampyr. Wie der Name bereits vermuten lässt, geht es um Vampire. Die Spieler erleben das London des frühen 20. Jahrhunderts, das von der Spanischen Grippe heimgesucht wird.

Keine Pläne für Downloadinhalte

Bei Vampyr handelt es sich um eine völlig neue Marke, die theoretisch jedoch genug Raum für Fortsetzungen bieten würde. Das scheinen auch die Entwickler, sowie der Publisher Focus Home Interactive so zu sehen, denn sie verzichten nach aktuellem Stand gänzlich auf Downloadinhalte für das Spiel. Das Budget von Vampyr ist dabei auch deutlich geringer, als das eines AAA-Titels - mit einer Million verkauften Einheiten wäre das Spiel als Erfolg zu bezeichnen. Dies bestätigte Cédric Lagarrigue, Chef von Focus Home Interactive, im Interview mit MCV.

“Von unserer Investition wäre es als Erfolg zu bezeichnen, wenn rund eine Million Einheiten verkauft würden - die Hälfte davon würde reichen, um das Spiel profitabel zu machen. Das sind Zahlen, die wir nun häufiger mit unseren Spielen erreichen und sogar übertreffen. Vampyr wird durch den starken Wiedererkennungswert und die Erwartungen begünstigt, die in den nächsten Wochen nur noch steigen werden. Es hat Alles, was für eine Überraschung auf dem Markt sorgen könnte."

Stattdessen lieber ein Nachfolger

Es scheint also so, dass der Publisher mit dem Produkt mehr als zufrieden zu sein scheint und sich weitere Titel durchaus vorstellen könnte. Rein von der Thematik dürfte das Action-RPG auf eine Menge Gegenliebe stoßen, denn Vampire sind seit einigen Jahren kaum mehr im Bereich der Videospiele vorhanden. Verbunden mit dem interessanten Setting entsteht eine spannende Mixtur, die auf dem Markt wirklich erfolgreich sein könnte.

Genug Ideen für einen Nachfolger wären laut Lagarrigue von Seiten DONTNOD und Focus definitiv gegeben, da das Universum eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten biete.

Vampyr soll im ersten Quartal 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

