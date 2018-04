Valve - Steam-Inhaber kauft Firewatch-Entwicklerstudio Campo Santo auf

Der Branchenriese Valve kauft Campo Santo auf. Hierbei handelt es sich um die Macher von Firewatch, die derzeit an ihrem neuen Spiel In the Valley of Gods arbeiten.

Nun hat In the Valley of Gods wohl einen neuen Publisher gefunden. Campo Santo hat kürzlich in einem offiziellen Blog-Post bekanntgegeben, dass sie der Valve-Riege beigetreten sind. Aus dem Eintrag geht hervor, dass die Arbeiten an dem aktuellen Spiel fortgeführt werden. Diesbezüglich müssen sich alle Fans des Studios also keine Sorgen machen.

"Die Zwölf von uns haben zugestimmt, Valve beizutreten. Hier werden wir unsere Arbeit als Videospielentwickler fortsetzen und an der aktuellen Produktion weiterarbeiten, In the Valley of Gods."

Publisher für In the Valley of Gods

Seitens Valve sei es das Ziel, das Studio als Quelle mit einem funktionierenden Team einzukaufen. Sie möchten es demnach nicht aufsaugen und die Mitarbeiter anderen Projekten zuweisen. Für die Mitarbeiter heißt es nun, dass sie ihre Zelte auf Hawaii abreißen und in Seattle weiterarbeiten.

Gabe Newell ließ bereits vor einiger Zeit verlauten, dass sie im Hause Valve wieder einen Schritt in Richtung Videospiele gehen werden. Neben einem hauseigenen Spiel, das dem DotA-Franchise entspringt, lassen sie nun als Publisher auch anderweitige Spiele produzieren. Womöglich werden wir in naher Zukunft noch weitere Meldungen diesbezüglich erhalten.

