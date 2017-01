Valve - Gabe Newell beantwortet heute Nacht eure Fragen

Spieleentwickler und Valve-Chef Gabe Newell stellt sich heute Nacht euren Fragen. Worum es genau gehen wird, ist noch unklar – denn ihr könnt ihn im „GabeN-AMA“ alles fragen, was ihr wollt. Die Frage-Antwort-Runde findet auf Reddit statt.

GabeN, wann erscheint Half-Life 3? Wie geht es mit Steam weiter? Wo bleiben die Valve-Spiele für die HTC Vive? Es gibt viele Fragen, die Spieler auf der ganzen Welt dem Valve-Gründer und CEO Gabe Newell gerne stellen würden. In der heutigen Nacht gibt es die Möglichkeit dazu.

Gabe Newell im Reddit-AMA

Um Mitternacht veranstaltet der 54-Jährige ein Ask-Me-Anything auf Reddit und stellt sich dort allen Fragen, die er beantworten möchte. In dem Frage-Antwort-Format der Foren-Plattform können alle Nutzer ihre Anliegen als Kommentar schreiben und Gabe Newell reagiert auf sie mit einer Antwort.

Dabei ist GabeN, wie er sich selbst seit der Gründung von Valve nennt, selbstverständlich nicht dazu verpflichtet, auf alle Fragen einzugehen – oder die Antworten wirklich ausführlich zu gestalten.

Nach Insider-Infos zu Half-Life 3 und Valve

Interessant an dem GabeN AMA auf Reddit ist vor allem, dass es in der letzten Woche neue Informationen und angebliche Insider-Details direkt von Valve zu Half-Life 3 und weiteren Projekten des Spiele-Entwicklers gab. Mitunter geht Gabe Newell in der Fragerunde darauf ein.

Hier geht es zum AMA mit Gabe Newell auf Reddit.

Infos zu Valve

