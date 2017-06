Valve - Autor Chet Faliszek verlässt das Unternehmen

Mit Chet Faliszek verlässt nach 12 Jahren der letzte Autor der Half Life-Serie den Entwickler Valve. Anfang des Jahres verließ Autor Erik Wolpaw das Unternehmen, bereits vor zwei Jahren verabschiedete sich Half Life-Autor Marc Laidlaw.

Laut Faliszek habe es allerdings keine Probleme gegeben und er würde Valve nicht im Streit verlassen:

In der letzten Zeit war der 51-jährige vor allem in der Vive-VR-Abteilung tätig. In der Vergangenheit zeichnete sich Faliszek vor allem als Autor für Lef 4 Dead und Lef 4 Dead 2 verantwortlich. Später folgten Titel wie Portal und Portal 2 sowie die Half Life-Episoden, an denen er mitarbeitete.

I was with Valve for 12+ years, but a fan for even longer. Can't wait to play what is coming next. pic.twitter.com/FumRoP0VTS