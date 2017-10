Valnir Rok - Offizieller Release und Launch-Trailer

Seit dem gestrigen Dienstag steht der Wikinger-Survival-Titel Valnir Rok bei Steam als Early Access-Version zur Verfügung. Passend dazu haben die Entwickler des Kölner Entwicklerstudios Encurio den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden findet.

Valnir Rok kann bei Steam bis zum 03. Oktober um 10 Prozent reduziert für 17,99 Euro erworben werden. Danach schlägt der Titel mit 19,99 Euro zu Buche.

Valnir Rok ist ein Online-Sandbox-Survival-Rollenspiel, das von der nordischen Mythologie inspiriert wurde. Die Spieler wachen auf der Insel Valnir auf und müssen alles tun, um in einem Land voller wilder Tiere, mythischer Kreaturen und brutalen Menschen zu überleben. Als harter Wikinger-Krieger schlachtest Du Deine Feinde in blutigen Kämpfen ab, baust und verbesserst die Dorfstrukturen und gründest einen Clan, um Deine Kraft und Deinen Ruf zu verbessern. Kämpfe gegen feindliche Clans, setze Kopfgelder auf verhasste Feinde aus und entdecke Ruinen und Artefakte, um die Gunst der Götter mit großen Taten und heiligen Opfern zu gewinnen. Macht ist alles in der Wikingerwelt von Valnir Rok.