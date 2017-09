Valnir Rok - Gewinnt 50 Steam-Keys für die Closed Alpha!

Du hast das Zeug, um selbst in der härtesten Umgebung dein Leben zu bewahren? Dann mache jetzt mit und erkunde die nordische Mythologie in der exklusiven Closed Alpha zu Valnir Rok!

Wir verlosen exklusiv 50 Steam-Keys für die am Wochenende (Freitag, 08. September um 12 Uhr bis Montag, den 11. September) stattfindende Closed Alpha! Die Teilnahme ist denkbar einfach: Schreibt uns eine E-Mail an gewinnspiel@playmassive.de mit dem Betreff „Valnir Rok“ und kommentiert unterhalb dieser Zeilen, wie ein waschechter Wikinger aussehen sollte.

Die Gewinner werden im Anschluss von uns persönlich kontaktiert und mit allen Formalien vertraut. Wir wünschen euch viel Glück!

Alle Infos zu Valnir Rok findet ihr auf der offiziellen Webseite sowie der Facebook-Seite.

Valnir Rok ist ein Survival-Online-RPG im Wikinger-Setting, entwickelt vom deutschen Entwicklerstudio Encurio und unterstützt von Gronkh und Sarazar. Das Spiel wird folgendermaßen beschrieben:

„Valnir Rok ist ein Online-Sandbox-Survival-Rollenspiel inspiriert von der nordischen Mythologie. Gestrandet auf Valnir Island müssen Spieler alles tun, um zu überleben, in einer Landschaft voller wilder Tiere und mythischer Kreaturen sowie brutaler Menschen.

Als zäher Wikinger schlachtest Du Deine Feinde im Kampf, baust Dein eigenes Dorf und gründest einen Clan um Deine Macht und Dein Ansehen zu steigern. Kämpfe gegen feindliche Clans, setze Kopfgelder auf verhasste Feinde aus und entdecke Artefakte in alten Ruinen. Um Die Gunst der Götter zu erlangen kannst Du heilige Opfer darbringen, wodurch Dir weitreichende Möglichkeiten eröffnet werden.

Der Stärkere gewinnt in der Welt von Valnir.

Schiffbrüchig, halbnackt und angeschlagen wachst Du am Strand auf. Um Dich herum liegen Trümmer und leblose Körper. Das Schiffswrack liegt in der Brandung. Was für ein Land ist das? Die Raben sammeln sich und starren hungrig auf die Toten. Die Wölfe heulen. Du hast die See überlebt, aber hast Du das Zeug dazu in diesem unbekannten Land zu überleben?“