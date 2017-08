Valnir Rok - Entwickler encurio kündigt Online-Survival-Rollenspiel an

Innerhalb einer Pressemitteilung hat der Indie-Entwickler encurio bekannt gegeben, dass das Team derzeit an einem Online-Survival-Rollenspiel arbeitet. Dieses soll bereits im September im Rahmen von Steams Early Access veröffentlicht werden.

Das Indie-Studio encurio GmbH sowie der Indie Games Partner Triple XP haben heute innerhalb einer Pressemitteilung offiziell das von Wikingern inspirierte Online-Survival-Rollenspiel Valnir Rok angekündigt, das in Steams Early Access-Programm im September 2017 veröffentlicht wird.

"Auf einer mythischen nordischen Insel müssen die Spieler in einer harten, feindlichen Umgebung um ihr Leben kämpfen, in der gefährliche, legendäre Bestien hausen, Ruinen alter Gottheiten unermessliche Schätze versprechen und in der sie sich den aufblühenden Siedlungen großer Clans anschließen können – oder diese erobern.", so die offizielle Beschreibung von Valnir Rok.

Valnir Rok wird auf der gamescom 2017 erstmalig spielbar sein. Alle Informationen über das Online-Survival-Rollenspiel findet ihr auf der offiziellen Webseite von Valnir Rok sowie der Facebookseite.

Worum geht es in Valnir Rok?

Der Spieler strandet auf Valnir Island und muss alles tun, was zum Überleben in einem Land wilder Tiere, mythischer Bestien und brutalen Menschen nötig ist. Als zäher Wikinger musst du in blutigen Schlachten gegen deine Feinde kämpfen, Siedlungen errichten und verbessern sowie die Macht und den Ruf deines Clans ausbauen. Kämpfe gegen gegnerische Clans, setze Kopfgeld auf verhasste Feinde aus und entdecke alte Artefakte in verfallenen Ruinen, mit denen du die Gunst der Götter durch große Taten und heilige Opfer gewinnst. Denn Macht ist alles in der Wikinger Welt von Valnir Rok.

Über den Indie-Entwickler encurio

Das Internet-Unternehmen und Gaming Studio encurio wurde 2007 von Sebastian Rahmel gegründet und hat seinen Sitz in Köln. encurio entwickelt Software, Portale, Websites und Online Shops, vor allem für die Branchen Finanzen, Beauty, Gaming und Unterhaltung. Das Wissen und Know-how aus dem Internet- und Gaming Geschäft hat encurio zur Entwicklung von Online Spielen inspiriert. Valnir Rok ist das erste Online Spiel der encurio GmbH.

Hinter encurio steht der Indie Games Partner Reverb Triple XP, der sich auf ein Spektrum individualisierter Dienstleistungen mit Fokus auf Indie-Entwickler spezialisiert hat.

