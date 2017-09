Valnir Rok - Early Access-Phase startet am 26. September

Während Spieler in den letzten Wochen bereits mit etwas Glück während der geschlossenen Alpha-Phase einen Blick auf das Survival-Online-Rollenspiel Valnir Rok des deutschen Indie-Entwicklers Encurio werfen konnten, ist nun offiziell bekannt gegeben worden, wann der Titel in die Early Access-Phase startet.

Sonderlich lange muss sich nicht mehr geduldet werden, denn bereits in der kommenden Woche am Dienstag, den 26. September startet die Early Access. Valnir Rok kann dann für rund 20 Euro bei Steam erworben werden.

Das Internet-Unternehmen und Gaming Studio encurio wurde 2007 von Sebastian Rahmel gegründet und hat seinen Sitz in Köln. encurio entwickelt Software, Portale, Websites und Online Shops, vor allem für die Branchen Finanzen, Beauty, Gaming und Unterhaltung. Das Wissen und Know-how aus dem Internet- und Gaming Geschäft hat encurio zur Entwicklung von Online Spielen inspiriert. Valnir Rok ist das erste Online Spiel der encurio GmbH.

Hinter encurio steht der Indie Games Partner Reverb Triple XP, der sich auf ein Spektrum individualisierter Dienstleistungen mit Fokus auf Indie-Entwickler spezialisiert hat.

Valnir Rok ist ein Survival-Online-RPG im Wikinger-Setting, entwickelt vom deutschen Entwicklerstudio Encurio und unterstützt von Gronkh und Sarazar. Das Spiel wird folgendermaßen beschrieben:

"Valnir Rok ist ein Online-Sandbox-Survival-Rollenspiel inspiriert von der nordischen Mythologie. Gestrandet auf Valnir Island müssen Spieler alles tun, um zu überleben, in einer Landschaft voller wilder Tiere und mythischer Kreaturen sowie brutaler Menschen.

Als zäher Wikinger schlachtest Du Deine Feinde im Kampf, baust Dein eigenes Dorf und gründest einen Clan um Deine Macht und Dein Ansehen zu steigern. Kämpfe gegen feindliche Clans, setze Kopfgelder auf verhasste Feinde aus und entdecke Artefakte in alten Ruinen. Um Die Gunst der Götter zu erlangen kannst Du heilige Opfer darbringen, wodurch Dir weitreichende Möglichkeiten eröffnet werden.

Der Stärkere gewinnt in der Welt von Valnir.

Schiffbrüchig, halbnackt und angeschlagen wachst Du am Strand auf. Um Dich herum liegen Trümmer und leblose Körper. Das Schiffswrack liegt in der Brandung. Was für ein Land ist das? Die Raben sammeln sich und starren hungrig auf die Toten. Die Wölfe heulen. Du hast die See überlebt, aber hast Du das Zeug dazu in diesem unbekannten Land zu überleben?"