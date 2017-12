In The Valley Of Gods - Neues Adventure der Firewatch-Entwickler enthüllt

Nach dem atmosphärischen Adventure Firewatch arbeitet der Entwickler Campo Santo mittlerweile an einem neuen Projekt, das im Rahmen der Game Awards 2017 offiziell enthüllt worden ist. In the Valley of Gods spielt in Ägypten der 1920 Jahre und lässt den Spieler eine in Ungnade gefallene Forscherin auf der Suche nach einem Schatz steuern.

Das narrative Adventure Firewatch war das Erstlingswerk des Entwicklerstudios Campo Santo mit Sitz in San Francisco. Nun haben die Verantwortlichen im Rahmen der Game Awards 2017 ihr neuestes Projekt namens In the Valley of Gods angekündigt.

Der Titel verschlägt den Spieler in das Ägypten der 1920er Jahre. In der Rolle der in Ungnade gefallenen, ehemaligen Erforscherin und Filmemacherin Rashida, bietet sich eine letzte Chance, um ein abenteuerliches Leben zu führen, das die junge Frau verzweifelt vermisst.

In einem abgelegenen und uralten Tal soll sich ein Schatz befinden, der Rashida Ruhm und Reichtum oder aber den Tod bringen könnte. Bei der Suche ist die Forscherin allerdings auf die Hilfe von Zora angewiesen, mit der sie eigentlich nie wieder zusammenarbeiten wollte.

In the Valley of Gods befindet sich für PC, Mac und Linux in der Entwicklung und soll frühestens 2019 veröffentlicht werden.

Wir haben für euch den entsprechenden Trailer unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

