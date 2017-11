Valkyria Chronicles 4 - Sega kündigt neues Spiel an

Sega hat Valkyria Chronicles 4 angekündigt und wirft die Spieler einmal mehr in den zweiten europäischen Krieg eines Paralleluniversums. Der Titel kommt mit gewohntem Kampfsystem daher und möchte mit neuen Charakteren auftrumpfen.

Wie Sega kürzlich bekanntgegeben hat, arbeiten sie derzeit an einem Nachfolger zu Valkyria Chronicles. Valkyria Chronicles 4 ist zeitlich beim Vorgänger angesiedelt und wirft die Spieler in ein Strategieabenteuer, das in Europa rund um 1935 EC spielt. Die "Atlantic Federation" und die "Atocratic Eastern Imperial Alliance" rufen zum Kampf im zweiten europäischen Krieg.

Der Titel rückt neue Charaktere in den Fokus der Erzählung. Lieutnant Claude Wallace ist seines Zeichens ein Anführer und Panzerkommandant, dem es nicht an der nötigen Fürsorge für seine Mitmenschen mangelt. Riley Miller ist Grenadierin und verfügt über eine positive Grundeinstellung, die zudem keine Furcht kennt.

Dabei dürfen die Spieler sich über die Rückkehr des "Blitz"-Kampfsystems freuen, das rundenbasierte Strategiekämpfe mit RPG-Elementen versieht. Das System ähnelt dabei einem Third-Person-Shooter. Die Kämpfer verfügen nun über diverse Unterstützungsfunktionen, die sowohl in der Defensive als auch in der Offensive ihren Beitrag leisten. Die Klasse "Grenadier" ist ebenfalls neu.

Der Titel zeichnet sich mit einem Wasserfarben-Stil aus und basiert auf der CANVAS Graphics Engine. Valkyria Chronicles 4 wird von Katsura Mikami produziert. Ein Release-Termin für Japan wurde ebenfalls genannt, wo es am 21. März 2018 erscheint. Hierzulande soll es im sommer 2018 für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Nachfolgend haben wir den Ankündigungs-Trailer für euch eingebunden.

