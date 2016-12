Hollywood. Kulisse zahlreicher Meisterwerke und nun auch Veranstaltungsort der ersten Vainglory Weltmeisterschaft, die dieses Wochenende auf der Suche nach dem weltweit besten Team ist - bisher gab es nur Kontinent-interne Duelle. Welches Team gilt als Favorit, was ist Vainglory überhaupt und warum sollte jeder Handynutzer es mal probiert haben? Unsere Übersicht.

Als am 16. November 2014 die mobile MOBA Vainglory vom Entwicklerstudio Super Evil Megacorp das Licht der iOS-Smartphonewelt erblickte und gut ein halbes Jahr später auch für Android veröffentlicht wurde, konnte man noch nicht absehen, wohin diese Reise gehen wird. Heute, zwei Jahre später, hat sich Vainglory mit riesigem Tempo in der eSport-Szene etabliert, konnte millionenschwere Deals mit Twitch an Land ziehen und wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen Community, führenden Spielern und dem Entwicklerstudio immer besser. Nur logisch erscheint es daher, dass der Free2Play-Titel mit voller eSport-Ausrichtung an diesem Wochenende seinen bisherigen Weg mit den ersten Weltmeisterschaften in Hollywood krönt. Hier treten die besten Teams der Welt mit einem einzigen Ziel an: Das Preisgeld für den ersten Platz mit in die Heimat bringen und zeigen, welche Region die aktuell stärkste ist.

Das Spiel - was ist Vainglory?

Vainglory ist eine für Smartphones und Tablets gleichermaßen optimierte MOBA, die voll auf Konnektivität an jedem Ort der Welt bei äußerst benutzerfreundlicher Steuerung setzt. Im Gegensatz zu MOBAs am PC wie League of Legends oder Dota 2 gibt es nicht fünf Helden pro Team, sondern nur drei - dasselbe Prinzip herrscht auch bei den Lanes, die von drei auf eine heruntergeschraubt sind und somit nicht nur mehr Übersicht, sondern auch schnelleres, kurzweiligeres Gameplay bieten. Dafür existiert auf der Karte ein gewaltiger Dschungel, in dessen Herzen nicht nur essentielle Goldminen übernommen werden können, dort lebt auch der sagenumwobene Kraken - der mächtigste NPC im ganzen Spiel. Dieser muss, sobald er gespawnt ist, besiegt werden und wird dann vom entsprechenden Team übernommen. Ist dies geschehen, greift er strikt die gegnerischen Gebäude an - hier sind die Taktikmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Und: Es kann durchaus vorkommen, dass ein Team Kraken ganz alleine nahezu besiegt, dann aber von der gegnerischen Mannschaft überrascht wird und diese sich den letzten Schlag klaut. Schon wendet sich das Blatt. Nervenkitzel pur. Gewonnen hat am Ende das Dreiergespann, welches das gegnerische Hauptgebäude in deren Base zuerst zerstören konnte, so, wie es in einer klassischen Desktop-MOBA ebenfalls geschieht.

Die Weltmeisterschaften

12 Teams. Vier Kontinente. Ein Ziel: Das beste Vainglory-Team der Welt zu sein. Vom zweiten bis vierten Dezember diesen Jahres findet also die erste Weltmeisterschaft statt, die die MOBA jemals starten durfte - Beginn einer Serie, die jedes Jahr das Highlight darstellen soll. Teilnehmer konnte eine jede Mannschaft werden, die im Vorfeld durch starke Leistungen Events für sich entschied - dabei spielt es keine Rolle, ob regionales Saisonturnier oder Turniere wie die Evil 8.

Am Freitag, dem zweiten Dezember, beginnt das Turnier mit der Gruppenphase. Jede Gruppe besteht aus drei Mannschaften, jeder spielt gegeneinander und die zwei Mannschaften mit den meisten Punkten aus der jeweiligen Gruppe kommen in das Viertelfinale, welches am Samstag natürlich im KO-Modus gespielt wird. Abgeschlossen werden die Weltmeisterschaften mit dem Sonntag, an dem im Modus best-of-5 die Halbfinals und im Modus best-of-7 das Finale ausgetragen wird. Die Verlierer der Halbfinalrunde dürfen den dritten Platz ausspielen.

Die Teams - wer ist Favorit?

Gruppe A

Alles andere als ein souveräner Sieg des europäischen Teams "Team Secret" wäre eine große Überraschung. Die Franzosen gewinnen in Europa nahezu alles, spielen seit Anbeginn in einer unveränderten Konstellation und gelten generell als einer der Favoriten auf den Gesamtsieg. Man bedenke: Die asiatischen Teams sind nahezu unbekannt, sodass hier Überraschungen jederzeit möglich sind.

Gruppe B

Eine extrem spannende Gruppe. Team Solomid ist in den USA eine Macht, die Gankstars Cerberus konnten mit starken Auftritten in Europa glänzen und 'Hack', das südkoreanische Team, ist nicht einfach so als Wildcard Team zur Weltmeisterschaft eingeladen worden - die jüngsten Ergebnisse waren sehr stark. Hier kann alles passieren.

Gruppe C

SNOW Avalanche waren die überraschenden Sieger der Sommersaison und somit das erste Team, welches einen weiteren europäischen Sieg von Team Secret verhindern konnte. Super starke Form aktuell, können weit kommen. Der amerikanische Vertreter der Gankstars, Gankstars Sirius, verfügt über gute Spieler, muss sich aber gegen den Dauergewinner aus Südostasien 'Infamous Legion' zur Wehr setzen.

Gruppe D

Die letzte Gruppe der Weltmeisterschaften ähnelt einer bunten Tüte, in der alles passieren kann. Erwartungsgemäß gehen die Nordamerikaner als Favorit ins Rennen, was Red Canids aus Brasilien und die Hunters aus China so zaubern können, muss der erste Tag zunächst zeigen.

Unsere Vermutung: Mindestens ein Favorit aus Nordamerika oder Europa wird durch einen überraschenden Underdog schon früh ausscheiden. Team Secret wird das beste europäische Team und kann sogar das komplette Turnier für sich entscheiden.

Ich will das gucken!

Live übertragen aus den USA wird jedes Spiel via Streamingplattform Twitch.tv, dort dann über den offiziellen Kanal der mobilen Free2Play-MOBA. Den Zeitplan für den ersten Tag findet ihr im nachfolgenden Bild.

Ich will das spielen!

Vainglory gibt es in den entsprechenden Stores von iOS und Android kostenlos für Smartphones und Tablets. Im Laufe der Weltmeisterschaften bringen wir weitere Interviews, Updates, Spielberichte und mehr auf unsere Seite. Bleibt gespannt!

