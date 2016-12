Vor der Weltmeisterschaft von Vainglory im amerikanischen Hollywood war für viele Experten eigentlich nur die Frage, ob die Kontinentalregion Nordamerika oder Europa gewinnt. Es sollte ganz anders kommen: Nachdem alle europäischen Teams ganz knapp bereits in der Gruppenphase ausgeschieden sind, kam es im großen Finale zum Aufeinandertreffen zwischen Team Solomid aus den USA und Phoenix Armada, dem Vertreter aus Südkorea. Ein packendes Duell, welches das Herz der Fans mit einigen Turn arounds vollends für sich gewinnen konnte.

Am Ende war es dann tatsächlich das südkoreanische Team Phoenix, welches sich den ersten Titel der Weltmeisterserie vor tausenden gleichzeitig auf Twitch aktiven Zuschauern sichern konnte. Wir gratulieren zu diesem Meilenstein und sind schon jetzt gespannt, wie es bei der nächsten Weltmeisterschaft in einem Jahr aussehen wird. Bis dahin folgen, wie schon gewohnt, die Season Finals, welche regional ausgespielt werden.

