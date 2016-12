Heute ist es mal wieder so weit - die mobile MOBA Vainglory vom Entwicklerstudio Super Evil Megacorp erhält ein weiteres Update und dieses hat es in sich. Der kostenlose eSport-Titel wird damit auf Version 2.0 angehoben, erhält allerlei neue Features und der jüngste Held steht im Spotlight.

Die wilde Welt der mobilen MOBA Vainglory vom Entwicklerstudio Super Evil Megacorp befindet sich in stetigem Wandel und erfährt regelmäßig größere Updates, die die Wünsche der Spieler erfüllen und mehr Qualität ins Spiel bringen sollen. Wie wir bereits vor einiger Zeit berichtet haben, steht für den Monat Dezember Update 2.0 auf dem Plan - heute ist es soweit. Aktuell befinden sich die Server in einer Downtime, damit der Patch aufgespielt werden kann. Was genau die Änderungen sind, lest ihr in unserer News oder erfahrt ihr im untenstehenden Video zum Update 2.0. Alternativ gibt es auf der offiziellen Webseite die Patchnotes mit ALLEN Neuerungen.

Ebenfalls ein Video bekommen hat der neueste Held, der auf den Namen Idris hört und gleich zweierlei Spielstile beherrscht: Gibt man ihm genügend Waffengegenstände, so wird er zum tödlichen Nahkampf-Assassinen. Verwöhnt man ihn jedoch mit ausreichend Kristallgegenständen, so bedankt sich Idris mit mächtigem Schaden aus der Distanz. Wie das genau funktioniert und im Spielgeschehen aussieht, verrät das ebenfalls unter dieser News verlinkte Spotlight zu Idris. Viel Spaß!

Seitenauswahl

Infos zu Vainglory

Vainglory - Großes Update 1.22, Autumn Season und Weltmeisterschaften Vainglory hat erst letztes Wochenende seine Summer Champions küren dürfen, da beginnt mit der Autumn Season auch direkt schon die neue Saison. Diese bietet frische Features, einen neuen ...