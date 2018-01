Unity Engine - Book of the Dead: Demo-Teaser zeigt grafische Möglichkeiten

Das Demo Team von Unity hat einen neuen Teaser veröffentlicht, der die Unity-Demo Book of the Dead präsentiert. Die kraftvollen Effekte und atemberaubende Optik soll aufzeigen, was 2018 mit Unity Engine möglich ist.

Das Demo Team von Unity, das sich für die Projekte Adam und The Blacksmith verantwortlich zeigt, hat jüngst an Book of the Dead gewerkelt - einer interaktiven First-Person-Demo. Das Besondere an der Demo ist, dass sie aufzeigt, was mit Unity in 2018 möglich sein wird.

Die High-End-Visuals des Trailers, den wir unterhalb der News für euch eingebunden haben, sollten für sich sprechen. Der Creative Director Veselin Efremov ist für die Demos und ihren finalen Look verantwortlich. Und das Demo-Team von Unity hat ganz offensichtlich nicht ohne Grund diverse Preise in der Vergangenheit gewinnen können.

Neue Renderer und Fotogrammetrie

Unity 2018 verfügt über eine neuartige "Scriptable Render Pipeline". Die Architektur des Renderers soll sich noch besser den Wünschen der Entwickler anpassen können. Die Demo wurde mit Hilfe der "High-Definition Render Pipeline" konstruiert, die der Unity Engine 2018 neben anderen Features beiliegt.

Hier geht es zur entsprechenden Produktseite von Unity 2018: Unity Beta-Programm

Bei den Umgebungsdetails, die wir in der Demo sehen, soll es sich um Fotogrammetrie- und Echtwelt-Objekte sowie Texturen handeln. Diese High-Quality-Assets stammen von Quixel Megascans. Auch eigene Fotogrammetrie-Assets wurden mit Hilfe der experimentellen "De-Lighting Tools" erstellt.

"The height, speed, and shakiness reflect the emotional state of the protagonist and change as the player progresses through the story controlling the character."

Obgleich es sich hierbei um eine First-Person-Sicht handelt, wurde bei der Entwicklung viel Wert auf ein cineastisches Gefühl gelegt, das die emotionale Lage des Protagonisten einfängt.