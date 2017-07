Uncharted: The Lost Legacy - Story-Trailer gibt einen Einblick in die deutsche Lokalisation

PlayStation Deutschland hat den E3 Story-Trailer zu dem Action-Titel Uncharted: The Lost Legacy nun auch in der lokalisierten deutschen Version veröffentlicht, um eine Kostprobe der deutschen Synchronstimmen zu vermitteln.

Im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles wurde ein frischer Story-Trailer zu dem Action-Adventure Uncharted: The Lost Legacy gezeigt - allerdings lediglich in der englischen Vertonung. Bisher war unklar, wie die deutsche Version klingt.

Nun liefert der lokalisierte E3-Trailer, den PlayStation Deutschland am heutigen Freitag veröffentlicht hat, eine Antwort auf die Frage. Weiterhin gibt der Trailer einen guten Einblick in die epische Reise, die Chloe Frazier und Nadine Ross in Uncharted: The Lost Legacy bestreiten. Uncharted-Protagonist Nathan Drake wird im neusten Ableger keine Rolle spielen und den beiden Frauen den Vortritt lassen.

Chloe und Nadine reisen Uncharted: The Lost Legacy nach Indien, um ein seltenes Artefakt aus den Händen eines gnadenlosen Kriegsprofiteurs zu reißen.

Uncharted: The Lost Legacy erscheint am 22. August 2017 exklusiv für PlayStation 4. Den entsprechenden Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Infos zu Uncharted: The Lost Legacy

