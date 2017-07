Uncharted: The Lost Legacy - Spiel erreicht Gold-Status

Mit Uncharted: The Lost Legacy plante das Entwicklerstudio Naughty Dog anfangs ein reiner DLC für Uncharted 4: A Thief's End. Im Laufe der Produktion stellten die Amerikaner jedoch fest, dass der Titel genug Potenzial bietet, um ein vollständiges Stand-Alone zu erstellen. So soll das Spin-Off laut Naughty Dogs Community-Manager sogar über 10 Stunden Spielzeit bieten.

Wie jetzt bestätigt wurde, hat Uncharted: The Lost Legacy den Gold-Status erreicht. Das bedeutet, dass das Spiel bereit für die Massenproduktion und Verbreitung ist. Dem geplanten Release am 23. August dürfte somit nicht mehr im Wege stehen und eine Verschiebung dürfte also nicht stattfinden.

Die Geschichte setzt etwa sechs bis zwölf Monate nach den Geschehnissen von Uncharted 4: A Thief's End an. Dabei geht es nicht wie gewohnt um den Haudegen Nathan Drake, sondern um die Geschichte seiner Kumpaninen Chloe Frazer und Nadine Ross. Auch die beiden Damen befinden sich auf der Suche nach einem mysteriösen Artefakt und stoßen dabei auf den Warlord Asav, der im Besitz des legendären Stoßzahns der Gottheit Ganesha sein soll.

We're proud to announce that Uncharted: The Lost Legacy has gone gold! We can't wait to get it into your hands, beginning August 22. pic.twitter.com/SBVZJD8lQb