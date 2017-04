Uncharted: The Lost Legacy - So lang wie ein vollwertiger Titel?

In einem Interview machte Naughty Dog Fans der Uncharted-Reihe nun Hoffnungen, dass The Lost Legacy unerwartet lang werden und somit der Spielzeit eines vollwertigen Titels entsprechen könnte.

Es gibt Neuigkeiten zum Uncharted-DLC The Lost Legacy! In letzter Zeit war es eher ruhig um den Titel geworden, nachdem er auf der PlayStation Experience 2016 erstmals angekündigt wurde und einiges an Interesse auf sich zog. Alles zum Indien-Setting und Hauptcharakter Chloe Frazer könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen:

In dieser Meldung soll es aber um die Spielzeit des Titels gehen, war bisher doch nur bekannt gewesen, dass Naughty Dog sich auf keinen Fall zu kurz halten wolle und The Lost Legacy wohl länger als Left Behind (DLC von The Last of Us) werden würde, also zumindest die drei Stunden-Marke knacken dürfte. Im Interview mit IBTimes UK machte der Entwickler Fans der Reihe jetzt allerdings Hoffnung auf noch mehr.

So lang wie ein vollwertiger Titel?

"Als wir vor Jahren gefragt wurden, ob wir jemals eine Singleplayer-Erweiterung zu Uncharted machen werden, sagten wir: 'Dafür haben wir nicht die Selbstdisziplin. Würden wir das versuchen, würden wir ein vollwertiges Spiel erschaffen.' Wir könnten uns nicht zurückhalten und genau das ist hier passiert. Als wir Story-Entwürfe kreierten, kamen wir auf ein über zehn Stunden langes Spiel und realisierten, dass alles, was wir gesagt hatten, wahr ist und dass wir es nicht kurz halten konnten" , so Arne Mayer von Naughty Dog.

Sony hat sich zu der Spielzeit des Spinn-Offs bisher nicht geäußert, Uncharted-Fans hoffen nun aber, dass der Entwickler nicht zu viel versprochen hat und wir tatsächlich mit einem zeitintensiven Ableger rechnen dürfen.

The Lost Legacy erscheint 2017 exklusiv für PlayStation 4.

