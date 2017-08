Uncharted: The Lost Legacy - So gut ist das PS4-Game wirklich - Review Übersicht

Kann das Spinoff ohne Nathan Drake mithalten? Wir haben uns sämtliche Reviews zu Uncharted: The Lost Legacy angeschaut und geben euch die ultimative Übersicht über alle Tests sowie Durchschnittswertungen.

Am Dienstag dürfen sich Spieler in das Spinoff Uncharted: The Lost Legacy stürzen - ein Spinoff, das ganz ohne Serien-Star Nathan Drake auskommen muss. Geht die neue Formel auf oder müssen wir uns nach der Veröffentlichung von Uncharted 4 auf eine Enttäuschung gefasst machen?

Tests und Reviews zu Uncharted: The Lost Legacy - Übersicht zu allen Wertungen

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Ihr könnt Uncharted: The Lost Legacy hier kaufen.

Opencritic Durchschnittswertung: 87.

God is a Geek : 100.

: 100. We Got This Covered : 100.

: 100. GamingTrend : 95.

: 95. USGamer : 90.

: 90. GameInformer : 90.

: 90. Destructoid : 90.

: 90. TheSixthAxis : 90.

: 90. GamePro : 90.

: 90. GameSpot : 90.

: 90. Polygon : 85.

: 85. GamesBeat : 83.

: 83. Guardian : 80.

: 80. IGN: 75.

Gelobt wird die neue Besetzung, die Serien-Veteranen bereits kennen sollten. Außerdem werden die cleveren Rätsel, das Gameplay und die Story gelobt. Kritisiert wird die sich leer anfühlende Spielwelt, die für regelrechtes Schlauch-Verhalten sorgt.

Seitenauswahl

Infos zu Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy - Release im August Das eigenständige Spiel Uncharted: The Lost Legacy wird am 23. August veröffentlicht werden. In dem TItel schlüpft ihr ausnahmsweise nicht in die Rolle von Nathan Drake, sondern seiner ...