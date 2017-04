Uncharted: The Lost Legacy - Release im August

Das eigenständige Spiel Uncharted: The Lost Legacy wird am 23. August veröffentlicht werden. In dem TItel schlüpft ihr ausnahmsweise nicht in die Rolle von Nathan Drake, sondern seiner Begleiterin Chloe.

Als während der PSX 2016 der Trailer zum neuen Standalone Uncharted: The Lost Legacy vorgestellt wurde, war die Überraschung groß, denn erstmals setzt man nicht auf den charismatischen Haudegen Nathan Drake. Stattdessen bekommen die bisherigen Nebendarsteller Chloe Frazer und Nadine Ross ihren verdienten Ruhm.

Das Uncharted-Feeling soll natürlich nicht zu kurz kommen und der Titel soll mit "einer tiefgründigen Geschichte, einer komplexen Charakterentwicklung, brandneuen Schauplätzen, verbessertem Gameplay und blockbusterreifen Videosequenzen" glänzen. In alter Manier sind die beiden Protagonistinnen auf der Suche nach dem sagenumwobenen Stoßzahn Ganeshas.

Wann man sich mit den Damen nach Indien begeben darf, wurde heute endlich bekannt gegeben. So soll Uncharted: The Lost Legacy am 23. August für 39,99€ veröffentlicht werden. Besitzer der Uncharted 4: A Thief’s End Digital Deluxe Edition, des Forscher-Pakets oder des Triple Packs, erhalten den Titel bei Veröffentlichung als kostenlosen digitalen Download.

Vorbesteller-Boni satt

Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass Vorbesteller bei teilnehmenden Händlern, eine kostenlose Version des Naughty Dog-Klassikers Jak and Daxter: The Precursor Legacy für die PlayStation 4 erhalten. Dieses soll am 22. August veröffentlicht werden. Wer im PSN-Store vorbestellt, erhält außerdem ein exklusives PS4-Design.

Um den Termin gebührend zu feiern, wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, den wir euch nicht vorenthalten möchten.

Infos zu Uncharted: The Lost Legacy

