Naughty Dog hat im Rahmen der PlayStation Experience das neue Spiel Uncharted: The Lost Legacy an. Der Titel erscheint exklusiv für die PlayStation 4.

Obwohl sie bei Fans zu den beliebtesten Charakteren gehörte, war von Chloe Frazer in Uncharted 4 keine Spur mehr zu sehen. Jetzt bekommt sie ihr ganz eigenes Spiel: Uncharted: The Lost Legacy wurde als Standalone-Titel für die PlayStation 4 angekündigt!

Was passierte mit Chloe nach Uncharted 3? Das werden wir in Uncharted: The Lost Legacy wohl endlich erfahren können. Auch Nadine Ross ist mit dabei und unterstützt Chloe bei ihren Aufgaben.

Es gibt derzeit noch keine Details zu Releasetermin und Unterstützung von PlayStation 4 Pro - letzteres sollte jedoch gegeben sein.

Infos zu Uncharted: The Lost Legacy